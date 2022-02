Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un ancien du Barça lance un appel du pied à Laporta !

Publié le 25 février 2022 à 16h00 par D.M.

Actuellement à Leeds, Junior Firpo n'a pas fermé la porte à un retour au FC Barcelone. Le latéral gauche avait quitté la Catalogne lors du dernier mercato estival.

A la recherche d’un successeur à Jordi Alba, le FC Barcelone pensait réaliser un joli coup en recrutant Junior Firpo en 2019. Le club catalan dépensait 20M€ pour d’attacher les services du latéral gauche, formé au Bétis. Mais au sein de la formation blaugrana, le joueur n’est jamais parvenu à convaincre son entraîneur et ses dirigeants. Deux ans après son arrivée au FC Barcelone, Junior Firpo était vendu à Leeds. Mais malgré son passage raté, il espère, un jour, faire son retour en Catalogne.

Junior Firpo ouvre la porte à un retour