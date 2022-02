Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La grosse annonce de Pedri sur le recrutement de Xavi !

Publié le 28 février 2022 à 7h30 par P.L.

En janvier dernier, le FC Barcelone a été très actif sur le marché des transferts. En effet, le club catalan a enregistré plusieurs arrivées qui ont fait beaucoup de bien à l'effectif de Xavi. Pedri n'a d'ailleurs pas manqué de souligner l'apport positif du recrutement de Joan Laporta.

Lors du dernier mercato hivernal, le FC Barcelone s’est montré particulièrement actif sur le marché des transferts. Cherchant à se renforcer dans le secteur offensif, le club catalan a enregistré les arrivées de Ferran Torres, Adama Traoré et de Pierre-Emerick Aubameyang, en plus de celle de Dani Alves. Et le recrutement des trois joueurs offensifs commence visiblement à porter ses fruits. Ce dimanche contre l'Athletic Bilbao (4-0), le Gabonais a une nouvelle fois été buteur (son cinquième but en six rencontres sous les couleurs blaugrana). Ferran Torres et Adama Traoré, eux, sont également convaincants sur la pelouse. Le recrutement de Joan Laporta fait donc un bien fou à l’effectif de Xavi, chose que Pedri n'a pas manqué de souligner.

«Les nouvelles recrues nous ont beaucoup apporté»