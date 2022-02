Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi aurait tout chamboulé pour Ousmane Dembélé !

Publié le 27 février 2022 à 20h00 par P.L.

En fin de contrat en juin prochain, Ousmane Dembélé s'est attiré les foudres de sa direction lors du dernier mercato hivernal. Toutefois, Xavi a joué un grand rôle pour lui permettre de voir sa situation s'améliorer au FC Barcelone.

Lors du dernier mercato hivernal, Ousmane Dembélé a grandement fait parler de lui. Le joueur étant en fin de contrat en juin prochain, le FC Barcelone a tout essayé pour le prolonger. Mais l’ailier de 24 ans a toujours campé sur ses positions, affichant des exigences mirobolantes pour son avenir. Prise de colère, la direction catalane souhaitait donc se débarrasser d’Ousmane Dembélé en janvier. Néanmoins, malgré l’intérêt du PSG en fin de mercato, le champion du monde 2018 est finalement resté au FC Barcelone. Par conséquent, Joan Laporta voulait priver l’international tricolore de temps de jeu, mais cette sanction n’a jamais été acceptée par Xavi.

Xavi s’est fermement opposé à la volonté de sa direction pour Ousmane Dembélé