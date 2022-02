Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C’était brûlant avec Ousmane Dembélé…

Publié le 27 février 2022 à 3h30 par G.d.S.S.

En fin de contrat du côté du FC Barcelone, Ousmane Dembélé ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Mais selon la presse anglaise, il était tout proche de rejoindre le PSG durant le mercato de janvier…

« Ousmane termine son contrat en juin. Il prend soin de lui, il s'entraîne bien, il est positif avec le groupe. C'est pourquoi nous avons décidé qu'il jouera avec l'équipe. S'il n'avait pas été professionnel, ce serait autre chose. On verra ce qui se passe d'ici la fin de la saison. C'est un joueur que j'aime bien », indiquait dernièrement Xavi en conférence de presse, et l’entraîneur du FC Barcelone affirme donc qu’il continuera de s’appuyer sur Ousmane Dembélé malgré sa situation contractuelle très indécise et la volonté de sa direction de s’en débarrasser durant le mercato hivernal. D’ailleurs, le PSG semble passé tout proche de rafler la mise avec Dembélé.

Le PSG et Chelsea à fond sur Dembélé

Sky Sports a en effet révélé samedi qu’au cours du mois de janvier, le PSG et Chelsea ont suivi avec une très grande attention la situation d’Ousmane Dembélé qui était poussé vers la sortie par le FC Barcelone, et ces deux clubs semblent même passés tout proche de son transfert. Reste à savoir qui obtiendra la signature de Dembélé libre en fin de saison s’il en prolonger pas d’ici-là avec le Barça.