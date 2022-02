Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces révélations fracassantes sur le feuilleton Ousmane Dembélé !

Publié le 26 février 2022 à 12h30 par Dan Marciano

Poussé vers la sortie lors du dernier mercato hivernal, Ousmane Dembélé a repris sa place dans le groupe du FC Barcelone. Mais son avenir reste toujours aussi incertain.

Le feuilleton Ousmane Dembélé a rythmé le mois de janvier. Il faut dire que la situation contractuelle de l’international français est fragile et suscite des crispations au sein du FC Barcelone. Présent en Catalogne depuis 2017, le champion du monde voit son bail expirer en juin. Et pour l’heure, les négociations sont dans l’impasse. Ces derniers mois, Joan Laporta et ses hommes de main ont rencontré l’entourage d’Ousmane Dembélé à Barcelone dans le but de trouver un accord total. Le présiden t blaugrana espérait boucler ce dossier avant la fin de l’année 2021, mais il est tombé sur un homme dur en affaires, Moussa Sissoko. Agent d’Ousmane Dembélé, il réclame un salaire important au FC Barcelone. Et pour cause, à ses yeux, l’ailier a les capacités de remporter le Ballon d’Or et souhaite une rémunération à la hauteur de son talent. Les deux parties n’ont toujours pas trouvé d’accord, alors que la fin de son aventure approche à grands pas. Pour éviter de le voir partir libre à la fin de la saison, les décideurs catalans ont tenté de le vendre lors du dernier mercato hivernal. Agé de 24 ans, Dembélé a été en contact avec de nombreuses équipes européennes..

Dembélé proche du PSG et de Chelsea au mois de janvier

Selon les informations de Sky Sports , Ousmane Dembélé était proche de deux clubs cet hiver : le PSG et Chelsea. Les deux équipes ont tenté de le recruter. Sans succès. Une situation, que redoutait le FC Barcelone. Pour parvenir à ses fins, Joan Laporta n’avait pas hésité à mettre la pression sur l'ailier, brandissant la menace de le laisser en tribunes jusqu’à la fin de la saison. Une sanction envisagée par les dirigeants avant que ne s'interpose Xavi. Proche de Dembélé, le technicien aurait demandé à ses supérieurs de revenir sur leur décision après avoir mesuré la motivation du joueur. Une demande acceptée par Joan Laporta, qui espère toujours parvenir à un terrain d’entente. Le champion du monde a été réintégré au groupe et même salué par le vestiaire du FC Barcelone, qui ne lui en tiennent pas rigueur.

Dembélé prêt à prolonger son contrat, mais...