Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le message fort de Coutinho sur son échec au Barça !

Publié le 26 février 2022 à 10h30 par P.L.

Recruté en 2018, Philippe Coutinho n'a jamais réellement répondu aux attentes placées en lui au FC Barcelone. Mais le Brésilien ne regrette pas son choix d'avoir signé pour le club catalan pour autant.

Adulé des supporters de Liverpool, Philippe Coutinho a néanmoins quitté le club avant que les Reds n’atteignent à nouveau le sommet du football européen. Le Brésilien s’est engagé avec le FC Barcelone en 2018 pour pallier le départ de Neymar au PSG. Mais contrairement à son compatriote, Philippe Coutinho n’a jamais réellement répondu aux attentes placées en lui en Catalogne. Devenu indésirable, le joueur d’aujourd’hui 29 ans avait été prêté au Bayern Munich en 2019-2020 avant de l’être à nouveau cet hiver à Aston Villa. Alors que son passage au FC Barcelone s’apparente plus à un échec qu’autre chose, Philippe Coutinho ne regrette cependant pas d’avoir signé pour le club catalan.

« J'avais une décision à prendre et je ne la regrette pas »