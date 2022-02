Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Coutinho s’enflamme totalement pour son départ du Barça !

Publié le 26 février 2022 à 9h30 par T.M.

Alors que Philippe Coutinho a fait son retour en Premier League cet hiver, l’actuel joueur d’Aston Villa ne cache pas son bonheur.

Recruté à prix d’or par le FC Barcelone en janvier 2018 dans l’optique de la succession de Neymar, Philippe Coutinho n’a jamais répondu aux énormes attentes en Catalogne. Au fil du temps, le Brésilien est d’ailleurs devenu un boulet pour le Barça, qui a longtemps cherché à s’en séparer. Et la solution a finalement été trouvée lors du dernier mercato hivernal. Coutinho a ainsi fait ses valises étant prêté avec option d’achat à Aston Villa, où il a retrouvé par la même occasion Steven Gerrard, son ancien coéquipier à Liverpool et actuel entraîneur des Villans.

« Je suis très heureux »