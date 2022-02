Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Perrin valide l'arrivée de Pascal Dupraz !

Publié le 26 février 2022 à 10h10 par A.C.

Arrivé pour aider l’ASSE à se maintenir en Ligue 1, Pascal Dupraz semble être l’homme de la situation pour Loïc Perrin, coordinateur sportif du club.

C’est une saison catastrophique que vit l’ASSE. Alors que le projet de Claude Puel devait permettre au club de se relancer, les choses se sont très mal passées et cet hiver les Stéphanois étaient relégables ! Les dirigeants ont ainsi pris la décision de confier les rênes de l’équipe à Pascal Dupraz, qui a déjà mené à bien des missions maintien par le passé. Un électrochoc qui semble marcher pour le moment, puisque l’ASSE est 16e de Ligue 1 et a signé quelques belles victoires, comme face à Montpellier le 5 février dernier (3-1).

Dupraz, le choix parfait ?