Mercato - Barcelone : Un joueur d'Arsenal affiche un énorme regret pour Aubameyang !

Publié le 26 février 2022 à 7h00 par La rédaction

Parti d’Arsenal à la fin du mercato hivernal, Pierre-Emerick Aubameyang est déjà regretté par Gabriel, son ancien coéquipier chez les Gunners.

Après quatre saisons à Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang a pris la direction de l’Espagne pour s’engager avec le FC Barcelone. Capitaine des Gunners , le Gabonais n’avait presque pas d’autre choix que de partir. En cours de saison, Aubameyang est entré en conflit avec Mikel Arteta, son entraîneur. D’abord éloigné de l’effectif, Pierre-Emerick Aubameyang a fini par revenir… sur le banc. Un départ d’Arsenal que regrette Gabriel, son coéquipier dans le nord de Londres, qui n’a pas bien vécu cette situation.

« On l’aimait tous à Arsenal »