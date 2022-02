Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Pascal Dupraz a réussi son coup !

Publié le 28 février 2022 à 6h30 par Th.B.

Malgré des résultats en demi-teinte depuis sa nomination en décembre dernier, Pascal Dupraz est parvenu à apporter de grandes choses à l’effectif de l’ASSE d’après Romain Hamouma.

En grande difficulté lors de la première partie de saison, le comité de direction de l’ASSE a pris la décision en décembre dernier de limoger Claude Puel, qui a été momentanément remplacé par Julien Sablé. Finalement, c’est Pascal Dupraz qui a été nommé entraîneur afin de sauver l’ASSE de la relégation d’ici l’issue de la saison. Une mission maintien qui ressemble comme deux gouttes d’eau à celle menée à bien par le technicien français avec le Toulouse FC en 2016. Et pour Romain Hamouma, milieu offensif des Verts , Dupraz apporte beaucoup à l’ASSE.

« Il a apporté un côté humaniste assez important »