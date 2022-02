Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : L’énorme conseil lâché à Cristiano Ronaldo pour son avenir !

Publié le 28 février 2022 à 5h15 par T.M.

Alors que Cristiano Ronaldo ne réalise pas sa meilleure saison avec Manchester United, un incroyable conseil lui a été glissé.

Après 3 ans à la Juventus, Cristiano Ronaldo a décidé de faire son retour à Manchester United. L’histoire était donc belle sur le papier, mais la vérité du terrain est bien différente. Alors que les Red Devils sont en difficulté cette saison, les performances de Cristiano Ronaldo ne sont également pas les meilleures. De quoi alors susciter certaines concernant un possible départ de CR7. De son côté, Franck Leboeuf émet lui une idée bien différente pour le Portugais.

« Je préfère qu'il s'arrête au sommet »