Mercato - Barcelone : L'énorme mise au point de Xavi sur l'avenir de Dembélé !

Publié le 28 février 2022 à 8h30 par D.M.

Sifflé par le public après son hiver agité, Ousmane Dembélé a répondu sur le terrain en participant activement à la victoire de son équipe face à l'Athletic Bilbao. Après la rencontre, Xavi s'est prononcé sur son avenir.

Poussé vers la sortie lors du dernier mercato hivernal, Ousmane Dembélé a envoyé un message. Ce dimanche, l’international français a participé activement à la victoire de son équipe, inscrivant un but et délivrant deux passes décisives (victoire 4-0 face à l’Athletic Bilbao). Une manière également de faire taire les sifflets du Camp Nou. Lié au FC Barcelone jusqu’en juin prochain, Dembélé avait refusé de prolonger son contrat, ce qui a suscité l'incompréhension des socios. Après la rencontre Xavi n’a pas échappé aux interrogations sur l’avenir de Dembélé.

« Dans le football, on ne peut rien exclure »