Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a envoyé un message très fort au Qatar !

Publié le 28 février 2022 à 8h15 par A.M. mis à jour le 28 février 2022 à 8h19

Alors que Kylian Mbappé a affiché sa volonté de battre le record d'Edinson Cavani, cette sortie n'a rien d'anodin alors que les négociations pour une prolongation de contrat se poursuivent.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé n'a toujours pas tranché pour son avenir, mais la tendance pourrait bien s'inverser petit à petit. En effet, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, au sein de l'entourage de l'attaquant du PSG, on est divisé concernant son avenir et sa mère serait même favorable à une prolongation de contrat. D'autre part, l'international français a lâché un autre indice au sujet de son futur samedi soir après la victoire contre l'ASSE (3-0) puisqu'il indiquait vouloir battre le record d'Edinson Cavani.

La sortie de Mbappé n'a rien d'anodin