Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi active deux nouvelle pistes inattendues pour le Barça !

Publié le 28 février 2022 à 10h00 par G.d.S.S.

Toujours en quête de nouveaux talents, le FC Barcelone envisagerait de recruter deux jeunes pépites argentines dans les mois à venir pour se renforcer : Santiago Simón et Matías Alejandro Galarza.

Ces derniers mois, en raison de sa situation financière plutôt instable, le FC Barcelone a surtout opté pour des renforts à moindre coût sur le marché des transferts avec le prêt d’Adama Traoré ou encore les signatures libres d’Eric Garcia, Memphis Depay, Sergio Agüero, Dani Alves ou encore Pierre-Emerick Aubameyang. Mais le club catalan pourrait également se tourner vers des jeunes profils sud-américains…

Barcelone vise deux pépites en Argentine