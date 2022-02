Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zahavi accélère le départ de Lewandowski !

Publié le 28 février 2022 à 9h45 par A.C.

Sous contrat jusqu’en 2023, Robert Lewandowski aimerait quitter le Bayern Munich pour donner un nouvel élan à sa carrière, avec notamment le PSG et le Real Madrid qui semblent lui faire les yeux doux.

Considéré comme l’un des meilleurs attaquants de ces dernières années, Robert Lewandowski aura bientôt 34 ans... mais ne semble pas du tout vouloir raccrocher les crampons. Bien au contraire, puisqu’il aurait l’intention de quitter le Bayern Munich pour connaitre un nouveau défi dans un top-club européen ! Nous vous avons révélé sur le10sport.com que le Paris Saint-Germain souhaite le recruter, mais Lewandowski semble avoir une certaine attirance pour le Real Madrid, avec la presse espagnole qui parlent de son arrivée depuis plusieurs années déjà.

Entre Zahavi et le Bayern Munich c’est très froid