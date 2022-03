Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est en grand danger pour Ousmane Dembélé !

Publié le 1 mars 2022 à 7h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé aurait alerté le PSG. Toutefois, le club de la capitale ne serait pas seul sur ce dossier, puisque les écuries de Premier League seraient toujours sur les traces de l'international français.

Arrivé du Borussia Dortmund à l'été 2017, Ousmane Dembélé pourrait ne plus faire long feu au FC Barcelone. En fin de contrat le 30 juin, le numéro 7 du Barça partira librement et gratuitement s'il ne rempile pas d'ici-là. Conscient de la situation, Leonardo serait en embuscade pour boucler un nouveau coup XXL à 0€, après Lionel Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma l'été dernier. Toutefois, le directeur sportif du PSG serait soumis à une lourde concurrence sur ce dossier.

Ousmane Dembélé aurait toujours la cote en Premier League