Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi ne s’est pas trompé avec Ousmane Dembélé !

Publié le 1 mars 2022 à 5h45 par T.M.

Au FC Barcelone, Xavi a donc fait le choix de compter sur Ousmane Dembélé pour cette seconde partie de saison. Une grosse décision de la part de l’entraîneur blaugrana qui pour le moment porte ses fruits.

N’ayant pas répondu à l’offre de prolongation du FC Barcelone, Ousmane Dembélé avait clairement été poussé vers la sortie par sa direction cet hiver. Publiquement, le club catalan avait demandé au Français de se trouver un nouveau club. Finalement, le joueur de Xavi n’a pas bougé, de quoi alors soulever certaines questions concernant son utilisation pour la seconde partie de saison. Alors que certains auraient aimé que Dembélé finisse l’exercice en tribunes, Xavi en a décidé autrement, faisant le choix de compter sur son numéro 7.

Dembélé donne raison à Xavi !

Si la direction du FC Barcelone n’était pas forcément pour ce scénario, Joan Laporta a fini par se ranger du côté de Xavi. Et pour le moment, l’entraîneur blaugrana ne s’est pas trompé avec Ousmane Dembélé. En effet, depuis la fin du mercato hivernal, le Français a su se montrer décisif quand Xavi a fait appel à lui. Cela a encore été le cas ce dimanche lors de la victoire face à l’Athletic Bilbao (4-0). Entré un peu après l’heure du jeu, Ousmane Dembélé s’est distingué en marquant un but et en délivrant deux passes décisives.