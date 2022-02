Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le FC Barcelone veut torpiller les plans de Leonardo !

Publié le 28 février 2022 à 15h15 par A.C.

Le FC Barcelone semble vouloir concurrencer le Paris Saint-Germain sur le marché des joueurs en fin de contrat, dont fait notamment partie Franck Kessié.

Voilà un an que son nom est lié aux plus grands clubs européens, surtout le Paris Saint-Germain. Depuis le 1er janvier dernier, Franck Kessié peut négocier avec le club de son choix et le sentiment est qu’un départ de l’AC Milan est devenu inévitable. Leonardo travaillerait sur ce dossier depuis longtemps, mais d’autres clubs semblent être venus le presser, avec notamment le FC Barcelone. A la recherche de renforts à moindre cout, Joan Laporta semble multiplier les pistes menant à des joueurs en fin de contrat et aurait tout particulièrement un faible pour Kessié.

Le Barça veut prendre de vitesse le PSG