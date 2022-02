Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'annonce fracassante de cette cible à 0€ de Leonardo !

Publié le 27 février 2022 à 20h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le Milan AC, Franck Kessié serait suivi de près par le PSG. Selon la presse espagnole, l'international ivoirien aurait d'ores et déjà annoncé à sa direction qu'il ne renouvellera pas chez les Rossoneri.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a bouclé les arrivées de Lionel Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et de Gianluigi Donnarumma pour 0€. En effet, Leonardo a profité de leurs situations contractuelles pour les recruter librement et gratuitement. Alors que Franck Kessie est engagé jusqu'au 30 juin avec le Milan AC, le directeur sportif du PSG aimerait réitérer le même exploit et réaliser un nouveau coup XXL à 0€. Et heureusement pour lui, le milieu de terrain ivoirien aurait déjà décidé de quitter les Rossoneri à l'été 2022.

Franck Kessié a annoncé son départ au Milan AC