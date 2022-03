Foot - Mercato

Mercato : PSG, Barcelone… Mino Raiola programme du lourd pour l’été prochain !

Publié le 1 mars 2022 à 16h30 par G.d.S.S.

Ce mercato estival 2022 s’annonce d’ores et déjà très mouvementé au sein de l’écurie Mino Raiola, qui devrait traiter avec plusieurs cadors européens tels que le PSG et le FC Barcelone pour placer ses stars et ainsi viser un nombre importantes de grosses commissions au passage. Explications.

Depuis le rachat du PSG par le Qatar à l’été 2011, Mino Raiola a pris pour habitude de placer bon nombre de ses poulains dans la capitale française : Zlatan Ibrahimovic, Gregory Van der Wiel, Maxwell, et plus récemment Moise Kean ainsi que Gianluigi Donnarumma. Ce n’est donc probablement un le fruit du hasard si Erling Haaland, qui semble bien parti pour quitter le Borussia Dortmund en fin de saison, figure sur les tablettes du PSG. Comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité en août dernier, le buteur norvégien fait partie des options privilégiées par le Qatar pour assurer la succession de Kylian Mbappé. Mais ce n’est pas tout : Paul Pogba, lui aussi représenté par Mino Raiola, arrivera au terme de son contrat avec Manchester United en juin prochain, et le PSG semble idéalement positionné pour le récupérer libre. Une opération qui impliquerait donc une grosse prime à la signature pour Pogba, ainsi qu’une juteuse compensation pour son agent. D’ailleurs, dans le sens inverse, Mino Raiola devra aussi gérer le possible départ de Xavi Simons, en fin de contrat avec le PSG, et qui intéresse notamment le FC Barcelone. C’est d’ailleurs avec le Barça qu’il pourrait dealer un autre dossier majeur du mercato estival 2022…

Raiola compte placer De Ligt… à Barcelone ?