Mercato : Real Madrid, Barcelone… Tchouaméni a choisi sa prochaine destination !

Publié le 1 mars 2022 à 13h10 par B.C.

Fort de ses prestations convaincantes avec l’AS Monaco, Aurélien Tchouaméni a la cote à l’approche du mercato estival. Et l’international français afficherait déjà une préférence pour son avenir.

Cet été, Aurélien Tchouaméni risque d’animer le mercato. Alors qu’il rayonne avec l’AS Monaco, l’international français est notamment annoncé dans le viseur du Real Madrid, souhaitant rajeunir son milieu de terrain, mais le FC Barcelone est également sur le coup. D’après les informations de Sport , le club catalan rêve d’Aurélien Tchouameni, bien que les 60M€ réclamés par les Monégasques plombent les plans du Barça, qui pourrait passer à l’action en 2023 si le joueur de 22 ans n’a pas plié bagage d’ici là. Alors que plusieurs cadors de Premier League lorgneraient aussi Tchouaméni, ce dernier afficherait une préférence pour son avenir.

Tchouaméni vise l’Espagne