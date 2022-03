Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi rêve d’un énorme coup à 60M€ avec ce crack de Ligue 1 !

Publié le 1 mars 2022 à 9h30 par B.C. mis à jour le 1 mars 2022 à 10h06

Désireux de se renforcer lors du prochain mercato estival, le FC Barcelone rêverait d’Aurélien Tchouaméni, mais le prix réclamé par l’AS Monaco aurait déjà refroidi les ardeurs des Blaugrana.

Cet hiver, et malgré l’état de ses finances, le FC Barcelone a fait fort en s’attachant les services de Pierre-Emerick Aubameyang, Ferran Torres et Adama Traoré, permettant au club culé de remodeler totalement le secteur offensif. Désormais, Joan Laporta souhaite se renforcer aux autres postes et multiplie les pistes. Andreas Christensen, César Azpilicueta, Kalidou Koulibaly, Ryan Gravenberch ou encore Franck Kessié sont notamment appréciés par le FC Barcelone, mais un autre joueur ferait de l’œil à Xavi.

Tchouaméni, un rêve impossible pour le Barça ?