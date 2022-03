Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un dossier chaud du moment bien engagé pour Xavi ?

Publié le 1 mars 2022 à 9h00 par La rédaction

En fin de contrat en 2023, Ronald Araujo serait en discussions avec le FC Barcelone pour étendre son bail. Les deux parties seraient sur la même longueur d’ondes, malgré les intérêts en Premier League. Les négociations porteraient sur un contrat jusqu’en 2027.

En parallèle des pistes menant à César Azpilicueta, Andreas Christensen, Matthijs de Ligt ou encore Kalidou Koulibaly, le FC Barcelone n’en oublie pas les prolongations de contrat. Le fiasco du cas Messi l’été dernier a servi d'exemple et le club catalan ne veut plus se faire prendre de vitesse. Après avoir blindé les contrats de Pedri et Ansu Fati, Joan Laporta souhaite se concentrer sur Ronald Araujo, en fin de contrat en 2023. Et le dossier avance bien.

Barcelone est confiant pour un contrat jusqu’en 2027

D’après les informations de Nicolo Schira, la volonté des deux clans serait de continuer l’aventure ensemble. Malgré l’intérêt de deux clubs anglais, Ronald Araujo n’envisagerait pas un départ à l’issue de son contrat. Le FC Barcelone serait confiant à l’idée de le prolonger de 4 ans supplémentaires, soit jusqu’en 2027. De quoi tirer un trait définitif sur les rumeurs de départ de Ronald Araujo.