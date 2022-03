Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi prend une décision fracassante pour son avenir !

Publié le 1 mars 2022 à 8h15 par B.C. mis à jour le 1 mars 2022 à 8h21

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2023 avec une année supplémentaire en option, Lionel Messi ne s'imagine pas quitter le club de la capitale dans l'immédiat.

Contre toute attente, Lionel Messi a finalement quitté le FC Barcelone l’été dernier, en raison des problèmes financiers rencontrés par le club catalan. Une aubaine pour le PSG, qui n’a pas mis longtemps avant de se positionner et de boucler ce dossier en l’espace de quelques heures seulement. Depuis, Lionel Messi tente de s’adapter à sa nouvelle vie, et plus de six mois après sa venue dans la capitale française, l’Argentin monte doucement en puissance, bien qu’il soit toujours au centre de nombreuses critiques. C’est dans ce contexte que plusieurs rumeurs circulent au sujet de l’avenir de Lionel Messi, que l’on annonce du côté des États-Unis, et ce malgré son engagement avec le PSG jusqu’en juin 2023, avec une année supplémentaire en option.

Messi s’imagine au PSG