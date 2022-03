Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ousmane Dembélé doit-il signer à Paris ?

Publié le 1 mars 2022 à 8h00 par La rédaction

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé n'aurait pas encore scellé son avenir. Alors qu'il serait dans le viseur du PSG, l'attaquant français doit-il signer à Paris à l'été 2022 ?

Arrivé au FC Barcelone à l'été 2022, Ousmane Dembélé pourrait vivre ses derniers mois au Camp Nou. En fin de contrat le 30 juin avec le Barça, l'attaquant français va partir librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici-là. Conscient de la situation, le PSG serait en embuscade pour boucler un gros coup à 0€ cet été, et ce, après avoir réussi cet exploit avec Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Georginio Wijnaldum dernièrement. Toutefois, Leonardo aurait encore beaucoup de travail avant de pouvoir accueillir Ousmane Dembélé.

Direction le PSG pour Ousmane Dembélé ?