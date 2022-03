Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : PSG, Barcelone… Tout est relancé pour l’avenir d’Ousmane Dembélé !

Publié le 1 mars 2022 à 14h30 par B.C. mis à jour le 1 mars 2022 à 14h35

Alors que son départ semblait inéluctable à l’issue de la saison, Ousmane Dembélé pourrait finalement prolonger son bail avec le FC Barcelone. Malgré l’intérêt du PSG et d’autres clubs de Premier League, l’international français songerait en effet à rester, tandis que le club culé multiplie les appels du pied ces derniers jours.

Libre à l’issue de la saison, Ousmane Dembélé s’est retrouvé dans une situation très inconfortable cet hiver. Poussé vers la sortie par le FC Barcelone, Ousmane Dembélé a décidé de rester contre la volonté de ses dirigeants, et ce malgré les intérêts annoncés du PSG, Manchester United ou encore Chelsea. Depuis, le Barça a décidé de réintégrer l’international français dans l’effectif de Xavi, et malgré l’accueil houleux réservé au joueur par le public du Camp Nou, cette seconde partie de saison pourrait marquer un renouveau dans la relation entre le FC Barcelone et Ousmane Dembélé.

Le Barça ne ferme pas la porte à une prolongation de Dembélé

De nouveau sifflé par les supporters catalans dimanche lors de la rencontre face à l’Athletic Bilbao (4-0), Ousmane Dembélé est tout de même parvenu à se montrer décisif en inscrivant un but et délivrant deux passes décisives. Une performance saluée à Barcelone qui pourrait relancer le dossier Dembélé. Si les relations sont loin d’être parfaites entre les deux camps, Sport annonce ce mardi qu’une prolongation pourrait finalement voir le jour avant la fin de la saison. Et pour cause, Ousmane Dembélé n’a jamais cessé d’afficher en interne sa volonté de prolonger son bail avec le FC Barcelone, et sa relation avec Xavi ne serait pas étrangère à cette position. En effet, l’attaquant de 24 ans entretient d’excellents rapports avec son entraîneur et lui est reconnaissant d’avoir milité en interne pour son retour dans le groupe. Du côté des dirigeants, on est également ouvert à l’idée de reprendre les discussions pour un nouveau contrat de courte durée, soit deux ans maximum, afin de ne pas braquer Ousmane Dembélé. En revanche, le club culé attend un geste de la part de son joueur et plus particulièrement de son agent Moussa Sissoko, à l’origine des tensions avec ses exigences financières. S’il souhaite réellement rester du côté du Camp Nou, Ousmane Dembélé devra donc faire un pas en avant pour rouvrir le dialogue, au moment où Joan Laporta et Xavi ont ouvertement affiché leur volonté de voir le joueur rester.

« Nous espérons qu'à la fin de la saison, il réfléchira à nouveau », affirme Laporta