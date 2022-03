Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le FC Barcelone attend un signe d’Ousmane Dembélé…

Publié le 1 mars 2022 à 11h45 par T.M.

Annoncé du côté du PSG pour la saison prochaine, Ousmane Dembélé pourrait encore rester au FC Barcelone s’il le souhaite.

Cet hiver, Ousmane Dembélé est finalement resté au FC Barcelone alors qu’il était pourtant poussé vers la sortie. Et si on s’attendait à voir le Français partir en fin de saison à l’issue de son contrat, un pré-accord avec le PSG étant même annoncé par certains, la tendance pourrait être en train de s’inverser. Alors que Dembélé brille actuellement avec le Barça, la porte est toujours ouverte pour une prolongation. Joan Laporta a d’ailleurs assuré ce lundi : « Dembélé a pris connaissance de notre proposition et sait que nous avons toujours voulu qu'il reste. Nous espérons qu'à la fin de la saison, il réfléchira à nouveau ».

La balle est dans le camp de Dembélé !