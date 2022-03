Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Real Madrid, Juventus… Leonardo a une ouverture avec Pogba !

Publié le 1 mars 2022 à 12h15 par La rédaction

La Juventus, le Real Madrid ou le PSG, Paul Pogba aura l’embarras du choix. Mais vu le salaire demandé, le club turinois pourrait se retirer du dossier.

Désireux de renforcer le milieu de terrain du PSG depuis plusieurs mercatos, Leonardo pourrait enfin trouver son bonheur cet été. Paul Pogba serait toujours dans les petits papiers du PSG et il sera libre de tout contrat dès le mois de juin prochain. Pour le moment, les discussions avec Manchester United semblent timides. Six ans après son retour chez les Red Devils , Paul Pogba aura peut-être l’envie d’aller voir ailleurs. Et le PSG pourrait avoir un argument de taille : l’argent.

La Juve distancée financièrement