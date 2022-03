Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le prochain club de Lionel Messi déjà dévoilé ?

Publié le 1 mars 2022 à 11h30 par G.d.S.S. mis à jour le 1 mars 2022 à 11h31

Largement critiqué pour ses performances depuis son arrivée au PSG l’été dernier, Lionel Messi semble avoir du mal à accepter le traitement médiatique qu’il reçoit en France. Et même s’il ne songe pas à un départ, l’attaquant argentin est déjà très attendu en MLS… Explications.

Samedi dernier, alors qu’il a rendu une très belle copie lors du match entre le PSG et l’ASSE (3-1) avec deux passes décisives offertes à Kylian Mbappé, Lionel Messi a été encensé après la rencontre par Mauricio Pochettino au micro de Canal + : « Il n’y pas de débat autour de Leo. C’est impossible. Il est incroyable, magnifique. Aujourd’hui, il lui manque seulement le but, parce qu’il a très bien joué », a indiqué l’entraîneur argentin du PSG, comme une réponse aux critiques récurrentes dont Messi fait l’objet depuis sa signature au club l’été dernier. Mais ce traitement médiatique peut-il avoir un impact direct sur l’avenir de l’ancienne star du FC Barcelone, sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le PSG ?

Messi n’envisage pas de partir…

Le Parisien consacre dans ses colonnes du jour un large dossier à l’épineux cas Lionel Messi, et dégage une tendance claire quant à son avenir : l’attaquant argentin n’envisagerait pas de quitter le PSG pour le moment, et ce malgré les critiques dont il fait l’objet depuis son arrivée en France. Néanmoins, le quotidien précise que Messi a beaucoup de mal à digérer le traitement médiatique dont il fait l’objet dans la presse hexagonale et a même fait part de sa stupeur auprès de certains autres joueurs du PSG. Même son de cloche pour l’entourage de l’attaquant argentin, qui aurait même été scandalisé en voyant les notes attribuées à Messi après le match contre le Real Madrid. Méfiance donc sur l’évolution de ce dossier dans les mois à venir, d’autant que Lionel Messi garde une grosse cote à l’étranger…

L’Inter Miami a un projet avec Messi