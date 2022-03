Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’incroyable plan de Beckham pour Lionel Messi !

Publié le 1 mars 2022 à 8h45 par T.M.

L’Inter Miami ne s’en cache pas, faire venir Lionel Messi est un rêve. David Beckham aurait d’ailleurs un plan pour la star du PSG.

Aujourd’hui sous contrat avec le PSG jusqu’en 2023, tout en disposant d’une année supplémentaire en option, Lionel Messi voit son avenir être au coeur de différentes rumeurs. Partira, ne partira pas ? Sa prochaine destination semble en tout cas se confirmer et c’est du côté de l’Inter Miami, la franchise de David Beckham, qu’il pourrait continuer et terminer sa carrière. Co-propriétaire de la franchise, Jorge Mas expliquait d’ailleurs récemment à propos de Messi : « Messi est toujours l’un des meilleurs joueurs du monde. David est en relation avec lui et je pense que s’il quitte le PSG, nous aimerions voir Lionel Messi à l’Inter Miami et faire partie de notre communauté. Est-ce que cela peut arriver ? Nous pousserons. Je suis un optimiste. C’est une possibilité ».

Un assaut programmé !