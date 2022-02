Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi a tout prévu pour son avenir !

Publié le 28 février 2022 à 5h00 par T.M.

Aujourd’hui au PSG, Lionel Messi pourrait bien terminer sa carrière du côté de l’Inter Miami. Un futur transfert pour lequel l’Argentin se serait déjà préparé.

Quand il s’agit d’évoquer l’avenir de Lionel Messi, les regards se tournent du côté de la MLS et de l’Inter Miami. La franchise de David Beckham semble plus que jamais être la prochaine destination du joueur du PSG. D’ailleurs, en Floride, les portes sont grandes ouvertes pour Messi. Co-propriétaire de l’Inter Miami, Jorge Mas a d’ailleurs expliqué : « Messi est toujours l’un des meilleurs joueurs du monde. David est en relation avec lui et je pense que s’il quitte le PSG, nous aimerions voir Lionel Messi à l’Inter Miami et faire partie de notre communauté. Est-ce que cela peut arriver ? Nous pousserons. Je suis un optimiste. C’est une possibilité ».

Une arrivée aux Etats-Unis préparée par Messi !