PSG - Malaise : Le PSG ne lâche pas Lionel Messi !

Publié le 27 février 2022 à 15h30 par T.M.

Depuis son arrivée au PSG, Lionel Messi rencontre de grosses difficultés. De quoi lui valoir certaines critiques. Mais dans ces temps difficiles, l’Argentin peut compter sur plusieurs soutiens au sein du club de la capitale.

L’été dernier, le PSG n’a pas hésité une seule seconde et a ainsi sauté sur l’occasion pour récupérer Lionel Messi, qui était libre étant donné qu’il n’a pas pu prolonger avec le FC Barcelone. Débarqué dans la capitale, l’Argentin était forcément très attendu compte tenu de son talent et du trio qu’il formerait avec Neymar et Kylian Mbappé. Toutefois, sur le terrain, les attentes n’étaient pas remplies. Après 21 ans passés en Catalogne, Messi a semble-t-il eu du mal à passer à autre chose. Des difficultés d’adaptation qui se sont ressenties sur les performances du septuple Ballon d’Or. Sous le maillot du PSG, Lionel Messi est loin d’être aussi efficace qu’il a pu l’être avec Barcelone. En 23 matchs, toutes compétitions confondues, l’Argentin totalise seulement 7 buts. En revanche, il est beaucoup plus efficace dans la dernière passe, lui qui est actuellement le meilleur passeur de Ligue 1 avec 10 unités. Ce samedi, Lionel Messi a d’ailleurs délivré deux offrandes à Kylian Mbappé dans un match où il a été très en vue. Cela va de mieux en mieux pour La Pulga, qui a d’ailleurs vu Kylian Mbappé et Mauricio Pochettino voler à son secours après cette rencontre.

« Il n’y pas de débat autour de Leo »