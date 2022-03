Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta a programmé trois départs de taille !

Publié le 1 mars 2022 à 14h00 par B.C.

Alors que le FC Barcelone souhaite remanier sa défense cet été, plusieurs départs auraient été programmés par Joan Laporta.

Si le mercato hivernal a été marqué par plusieurs changements de taille dans le secteur offensif du FC Barcelone, c’est en défense que cela devrait bouger cet été. En effet, le club culé a déjà activé plusieurs pistes et s’intéresserait principalement à des joueurs en fin de contrat, à l’instar de César Azpilicueta et Andreas Christensen (Chelsea). Ce mardi, Sport annonce même que le Danois serait tout proche de rejoindre la Catalogne, et ce malgré l’intérêt du Bayern Munich à son égard. L'idée du Barça est de remanier complètement sa défense, et des départs seraient également à l’ordre du jour.

Umtiti, Mingueza et Lenglet poussés vers la sortie ?