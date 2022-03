Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le premier renfort estival de Xavi d'ores et déjà identifié ?

Publié le 1 mars 2022 à 12h10 par B.C.

En fin de contrat avec Chelsea, Andreas Christensen serait proche de rejoindre le FC Barcelone, désireux de s’attacher ses services en vue de la saison prochaine.

Après avoir animé le mercato hivernal, avec notamment les arrivées de Ferran Torres et Pierre-Emerick Aubameyang, le FC Barcelone souhaite encore faire parler de lui cet été. Alors que Joan Laporta rêve de mettre la main sur Erling Haaland et serait prêt à des folies pour le Norvégien, le président du Barça devrait néanmoins se montrer moins dépensier pour le secteur défensif, en privilégiant l’arrivée de joueurs libres. César Azpilicueta et Andreas Christensen (Chelsea) apparaissent comme les priorités des Blaugrana, proches de boucler un premier dossier.

Christensen tout proche du Barça