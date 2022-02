Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un premier renfort estival à 0€ se précise pour Xavi !

Publié le 26 février 2022 à 1h30 par La rédaction

En fin de contrat cet été avec Chelsea, Andreas Christensen pourrait signer au FC Barcelone. Chez les Blues, tout le monde s’attendrait à ce que le défenseur s’engage avec le club catalan.

Habitué des recrues à 0€ depuis l’été dernier, le FC Barcelone n’a pas fini son marché. Pour renforcer sa défense, le club catalan a plusieurs idées, notamment en Premier League et à Chelsea. César Azpilicueta et Andreas Christensen sont pistés. En fin de contrat cet été, le Danois pourrait plier bagage et rejoindre la Catalogne. Et ce dossier semble se concrétiser avant même que le mercato débute…

Chelsea voit déjà Christensen au Barça