Mercato - Barcelone : Xavi a identifié ses deux premiers renforts de l’été !

Publié le 1 mars 2022 à 13h30 par B.C. mis à jour le 1 mars 2022 à 13h39

Après s’être renforcé offensivement lors du dernier mercato hivernal, le FC Barcelone souhaite désormais en faire de même sur le plan défensif, et les deux priorités ont déjà été fixées par Joan Laporta et Xavi.

Après l’attaque, place à la défense. En janvier, le FC Barcelone est parvenu à renouveler son effectif en s’attachant les services de Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang, un mercato hivernal très mouvementé marquant le début d’une nouvelle ère pour le Barça, toujours fragilisé par ses finances. Alors que Joan Laporta rêve toujours de mettre la main sur Erling Haaland, le président catalan souhaite également remodeler sa défense, et plusieurs pistes ont déjà été activées dans ce sens. D’ailleurs, deux dossiers seraient très bien avancés.

Christensen tout proche du Barça

D’après Sport , le FC Barcelone est idéalement placé pour récupérer Andreas Christensen en juillet prochain. Actuellement dans sa dernière année de contrat avec Chelsea, le défenseur danois aurait donné son aval à Joan Laporta pour son arrivée cet été. Le club blaugrana négocie cette opération depuis de nombreux mois et attend la signature définitive du joueur qui pourrait intervenir dans les prochaines semaines. En janvier, une réunion avait été organisée par le FC Barcelone pour discuter de tous les détails du contrat qui devrait être d’une durée de quatre ans. Chelsea continue de mettre la pression sur le joueur et prévoit d’organiser une ultime rencontre afin de relancer l’opération, mais les problèmes de Roman Abramovitch dus à la guerre en Ukraine pourraient perturber le dossier, de quoi inciter le Danois à rejoindre le FC Barcelone, et ce malgré l’intérêt du Bayern Munich. Ce n’est pas la première fois que le nom d’Andreas Christensen circule du côté du Camp Nou puisque le défenseur de 25 ans voulait déjà venir au Barça il y a deux saisons sous la forme d’un prêt, avant que Chelsea ne mette son veto. Cette fois-ci, Christensen est maître de son destin et prend donc le chemin de la Catalogne, et il pourrait être accompagné d’un coéquipier.

En attendant Azpilicueta ?