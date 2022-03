Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli à l’origine d’un énorme départ ?

Publié le 2 mars 2022 à 4h45 par A.M.

Alors que sa relation avec Arkadiusz Milik est très tendue, Jorge Sampaoli pourrait être à l'origine du départ du Polonais.

Rien ne va plus entre Jorge Sampaoli et Arkadiusz Milik. L'entraîneur de l'OM ne semble pas réellement compter sur son buteur et lui préfère régulièrement Dimitri Payet, surtout en Ligue 1. Une situation qui agace l'international polonais comme en témoigne son coup de sang lors de son remplacement après avoir inscrit un doublé contre Qarabag. Par conséquent, pour le journaliste Nicolas Filhol, à l'arrivée, il n'en restera qu'un.

«Si Sampaoli reste, Milik ne restera pas»