Mercato - PSG : Leonardo n'est pas au bout de ses peines avec Dembélé...

Publié le 2 mars 2022 à 7h15 par D.M.

Actif lors du dernier mercato hivernal dans le dossier Ousmane Dembélé, le PSG va devoir affronter une forte concurrence venue de Premier League.

Pour accueillir Erling Haaland (Borussia Dortmund), présenté comme la grande priorité du prochain mercato estival, le FC Barcelone va devoir nécessairement alléger sa masse salariale et se séparer d’éléments. Mais pas question pour le club catalan de sacrifier Ousmane Dembélé, sous contrat jusqu’en juin prochain. L’international français a la pleine confiance de Xavi, qui a décidé de lui offrir du temps de jeu malgré la réticence de ses dirigeants. Ces derniers ont voulu lui faire payer son choix de rester au FC Barcelone jusqu’à la fin de la saison en le laissant dans les tribunes.

Dembélé vers un départ en Angleterre ?