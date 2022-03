Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une star de Raiola donne sa réponse à Xavi !

Publié le 2 mars 2022 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors que Mino Raiola avait annoncé le départ à venir de Matthijs De Ligt et que le FC Barcelone serait déjà positionné dans ce dossier, le défenseur néerlandais a fait le point sur son avenir.

« Je pense qu'il est prêt pour un nouveau challenge et lui aussi le pense (…) Cela peut être Barcelone aussi, ou le Real Madrid ou le PSG... », avait lâché Mino Raiola en décembre dernier, annonçant donc le départ à venir de Matthijs De Ligt (22 ans) malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2024 à la Juventus Turin pour le défenseur central néerlandais. Dès lors, le FC Barcelone aurait immédiatement repris position sur ce dossier, puisque le club catalan avait déjà bien failli le récupérer après son départ de l’Ajax en 2019. Mais dans un entretien accordé à Rondo mardi, De Ligt est revenu sur les propos de son agent et a lâché une réponse indirecte au Barça pour son avenir.

Les vérités de De Ligt sur son avenir