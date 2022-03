Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland aurait deux pistes claires pour son avenir !

Publié le 1 mars 2022 à 19h15 par A.C.

Actuellement au Borussia Dortmund, Erling Haaland devrait être l’un des grands acteurs du prochain mercato, avec le PSG, le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore Manchester City prêts à faire des folies.

Déjà comparé aux plus grands, Erling Haaland pourrait franchir un nouveau cap à la fin de la saison. Son agent Mino Raiola aimerait boucler un énorme transfert et il travaille dans ce sens, puisqu’avec l’entourage du joueur il aurait fait le tour des clubs intéressés. Comme nous vous l’avons expliqué sur le 10sport.com le Paris Saint-Germain est intéressé, mais il faudra également compter sur le Real Madrid, le FC Barcelone et Manchester City. S’il rejoint Madrid, Haaland pourrait d’ailleurs former un duo incroyable avec Kylian Mbappé.

Le Real Madrid et City les plus chauds pour Haaland

D’après les informations de Fabrizio Romano, ces derniers jours auraient vu deux clubs mettre une grosse pression sur ce dossier, avec le Real Madrid et Manchester City. Les Anglais semblent chercher un attaquant de pointe depuis le départ de Sergio Agüero et après l’échec Harry Kane, ils pourraient bien tout miser sur le Norvégien. Du côté de Madrid on serait en contact direct avec Mino Raiola et le clan Haaland, lorgnant notamment sur la clause de départ de 75M€ présente dans son contrat.