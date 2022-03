Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bras de fer avec le Real Madrid sur un dossier surprenant ?

Publié le 1 mars 2022 à 16h00 par La rédaction

Selon la presse espagnole, le FC Barcelone et le Real Madrid seraient en concurrence pour attirer Pablo Torre, le milieu de 18 ans du Racing Santander.

Malgré la situation financière très difficile du FC Barcelone, Joan Laporta ne cesse d’avoir des grosses ambitions sur le marché des transferts. Cet été, le président du Barça tentera le tout pour le tout pour attirer Erling Haaland et devancer le PSG et le Real Madrid, les grands rivaux dans ce dossier. Mais en plus du dossier Haaland, le FC Barcelone et le Real Madrid pourraient se tirer la bourre pour un autre joueur.

Le Barça et le Real en concurrence pour Pablo Torre