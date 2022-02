Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mino Raiola pourrait éliminer le Real Madrid dans la course à Haaland !

Publié le 28 février 2022 à 21h10 par A.C.

L’avenir d’Erling Haaland semble se décider actuellement, avec le Paris Saint-Germain prêt à tout pour l’arracher au Real Madrid ou encore au FC Barcelone.

Avec Kylian Mbappé, il se partagent les Une des quotidiens espagnols. A seulement 21 ans, Erling Haaland est l’autre prodige du football européen que tous s’arrachent et son transfert lors du mercato estival pourrait atteindre des sommets, avec un possible départ à plus de 100M€. Le Real Madrid et le FC Barcelone rêvent en grand, avec Joan Laporta qui souhaiterait offrir une nouvelle star à Xavi à la fin de la saison. Nous vous avons toutefois expliqué sur le10sport.com que le Paris Saint-Germain travaille sur cette piste depuis aout dernier, avec Haaland qui pourrait bien faire oublier le départ de Mbappé.

Entre Raiola et Pérez, ça ne passe pas