Mercato - Real Madrid : Ancelotti pourrait jouer un sale tour au PSG !

Publié le 28 février 2022 à 20h10 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec Naples, Fabian Ruiz pourrait quitter le club italien cet été et sa priorité se tourne vers le Real Madrid.

En quête de renforts dans l'entrejeu, le PSG multiplie les pistes et s'intéresse notamment à Fabian Ruiz qui brille à Naples où il s'est imposé comme un titulaire indiscutable dans l'entrejeu. Toutefois, son contrat s'achève en juin 2023 et les discussions pour une prolongation tardent à déboucher sur un accord. Une situation qui a bien évidemment alerté plusieurs grands clubs européens en plus du PSG, à commencer par le FC Barcelone et le Real Madrid.

Fabian Ruiz veut retrouver Ancelotti au Real Madrid