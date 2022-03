Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Riolo dévoile les énormes erreurs du Qatar pour Kylian Mbappé !

Publié le 2 mars 2022 à 6h30 par T.M.

Souhaitant conserver Kylian Mbappé, le PSG rencontre toutefois de grosses difficultés. Le résultat des erreurs faites par le club de la capitale ces dernières années ?

Aujourd’hui, le PSG a une priorité absolue : prolonger Kylian Mbappé. Le Français arrive au terme de son contrat et il y a bien évidemment la menace d'un départ libre à l’issue de la saison. Un scénario que veut empêcher le Qatar, prêt pour cela à faire de grosses folies pour conserver son joyau. Toutefois, pour le moment, une prolongation semble encore loin pour Mbappé. Le voir partir serait une grosse perte pour le PSG, mais comme l’explique Daniel Riolo, le club de la capitale ne pourrait s’en prendre qu’à lui même…

« Ils ont beaucoup misé sur des mecs pas à la hauteur ou en fin de carrière »