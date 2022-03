Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La stratégie pour Kylian Mbappé pourrait être gagnante…

Publié le 1 mars 2022 à 14h45 par La rédaction

Sport affirme dans son édition de lundi que Kylian Mbappe serait en train d’évoluer dans sa position par rapport à son avenir au PSG. Analyse.

Selon les informations de Sport , Kylian Mbappe serait en train de changer d’avis et souhaiterait désormais rester un an de plus. Selon Sport , le fait d’évoluer aux côtés de Messi pèserait dans la réflexion de l’attaquant parisien. Les mots de Kylian Mbappe après la victoire contre l’ASSE semblent d’ailleurs aller dans ce sens : « Messi ? C'est facile de jouer avec lui. C'est un grand joueur, j'ai toujours voulu jouer avec des grands joueurs. Les grands joueurs sont faits pour jouer avec les grands joueurs. On s'éclate sur le terrain, je prends beaucoup de plaisir et j'apprends aussi ».

Le pari du PSG se confirme…