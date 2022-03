Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a fixé une date pour son avenir !

Publié le 1 mars 2022 à 11h15 par La rédaction

En fin de contrat au mois de juin, Kylian Mbappé n’a toujours pas communiqué sa décision concernant son avenir. L’attaquant du PSG pourrait le faire après le match retour contre le Real Madrid.

Pour sa cinquième saison au PSG, Kylian Mbappé est dans la forme de sa carrière. S’il devait être le lieutenant de Neymar lorsqu’il s’est engagé avec le club de la capitale, l’attaquant français a rapidement inversé la tendance. A ce jour, Kylian Mbappé est le leader de l’attaque du PSG devant Lionel Messi et Neymar. En témoigne son but dans le temps additionnel contre le Real Madrid où il n’a eu besoin que de son talent. Mais quand est-ce qu’on sera fixé définitivement sur son avenir ? Comme Le 10 Sport vous l’a annoncé en exclusivité, Kylian Mbappé a pris un engagement moral auprès des dirigeants du Real Madrid. Et la décision finale pourrait intervenir bientôt…

Une décision prise après le match contre le Real ?