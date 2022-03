Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Mbappé, tout est relancé !

Publié le 1 mars 2022 à 3h45 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé semble encore indécis pour son avenir, mais l'idée d'une prolongation ne semble plus à exclure.

Il y a quelques jours, en marge du huitième de finale aller de la Ligue des champions, Kylian Mbappé assurait qu'il n'avait toujours pas tranché concernant son avenir : « Ma décision n’est pas prise. Je pense que le fait de jouer contre le Real Madrid change beaucoup de choses, même si je suis libre je ne vais pas parler avec l’adversaire ou faire ce genre de chose. Je suis concentré à gagner contre le Real Madrid, à faire la différence, et après on verra ce qui se passera . » A ce moment-là, un départ vers le Real Madrid semblait toutefois être l'issue la plus probable. Mais la situation a évolué.

Mbappé finalement ouvert à une prolongation ?