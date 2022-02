Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme chance se présente avec Paulo Dybala !

Publié le 28 février 2022 à 17h45 par A.C.

En fin de contrat avec la Juventus, Paulo Dybala pourrait bien être l’un des gros coups de Leonardo au PSG, lors du prochain mercato estival.

A Turin, on parle d’une prolongation de Paulo Dybala depuis deux ans... mais rien ne semble avancer. En octobre dernier les médias italiens avaient enfin évoqué un accord total, avant que la Juventus ne décide de tout reporter au début du mois de février et pour le moment, une prolongation se fait toujours attendre. Ainsi, Leonardo aurait flairé le bon coup, alors que le Paris Saint-Germain pourrait perdre Kylian Mbappé à la fin de la saison. D’autres clubs auraient emboité le pas du PSG, puisque Dybala serait également dans le viseur du FC Barcelone et de l’Inter.

Zaniolo pour remplacer Dybala à la Juventus