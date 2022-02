Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de théâtre dans cette piste de longue date de Leonardo !

Publié le 28 février 2022 à 16h15 par A.C.

Courtisé par le PSG, le FC Barcelone ainsi que par plusieurs clubs de Premier League, Franck Kessié pourrait finalement rester en Serie A !

C’est peut-être l’un des coups les plus intéressants du prochain mercato. Valeur sure du championnat italien, Franck Kessié s’approche de la fin de son contrat avec l’AC Milan et une prolongation semble désormais impossible. Leonardo le sait et c'est pour cela qu’il travaille pour l’attirer au Paris Saint-Germain, où il semble justement vouloir renforcer le milieu de terrain. Il faudra toutefois compter sur le FC Barcelone, qui à en croire les dernières indiscrétions de Il Corriere dello Sport aurait eu des nouveaux contacts avec l’agent de l’international ivoirien.

L’Inter prend la main pour Kessié