PSG : C'est terminé, Pierre Ménès annonce la fin d'un joueur !

Amadou Diawara

Ce mardi soir, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a éliminé Liverpool en huitième de finale de la Ligue des Champions. Vice-capitaine de Luis Enrique, Presnel Kimpembe n'a pas disputé une seule minute lors de cette confrontation. Malgré tout, l'international français a fêté comme il se doit la qualification du PSG pour le tour suivant en C1. Toutefois, à en croire Pierre Ménès, Presnel Kimpembe ne devrait plus disputer de grand match européen avec le PSG.

Qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le PSG de Luis Enrique a hérité de Liverpool - classé premier de la saison régulière - lors du tirage au sort. Défait lors du match aller (0-1, au Parc des Princes), le club de la capitale l'a emporté sur le même score à Anfield, avant de valider son ticket pour le tour suivant de la C1 aux tirs au but.

PSG : Kimpembe ne va plus jouer les gros matchs ?

Convoqué par Luis Enrique pour le huitième de finale retour de la Ligue des Champions à Liverpool, Presnel Kimpembe a assisté à la qualification du PSG depuis le banc des remplaçants. En effet, le vice-capitaine de Luis Enrique n'a pas été utilisé lors de cette rencontre. Malgré tout, Presnel Kimpembe a très bien fêté la victoire parisienne après le coup de sifflet final, même s'il ne devrait plus jouer de telles chocs. Du moins, c'est ce que pense Pierre Ménès.

« Kimpembe est là, il est motivé, il est impliqué»

« Chacun dans cette équipe apporte sa pierre à l'édifice, même Kimpembe, qui ne joue plus de match de cette importance, et qui n'en jouera probablement plus, il est là, il est motivé, il est impliqué, il est heureux comme s'il était titulaire avec le brassard. C'est aussi ça qu'a réussi Luis Enrique : imprimer une idée commune, une façon de jouer commune, tout le monde fait des efforts, tout le monde défend et attaque. C'est vraiment un résultat magnifique et un match que j'ai vécu avec beaucoup d'intensité, ça n'arrive pas souvent », a déclaré Pierre Ménès dans une vidéo publiée sur son compte YouTube Pierrot Le Foot.